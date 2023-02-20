"إس تي سي" السعودية تعلن عن توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع
ستكون أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 26 فبراير الجاري
أعلنت شركة "الاتصالات السعودية" توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2022، بنسبة 4%، إلى قيمة السهم الاسمية.
وأضافت أن هذا يأتي تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021. إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30-8-2022، وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع نحو 1.992.87 مليون ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح 4.982.18 مليون سهم.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 06-8-1444هـ الموافق 26-2-2023م، والمقيدين في سجل مساهمي "اس تي سي" لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وذكرت "اس تي سي" أن تاريخ التوزيع سيكون يوم الخميس 24-8-1444هـ الموافق 16-3-2023م.
وبلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 17.821,798 سهما حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022.
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