"إنتيسا سان باولو" الإيطالية تخطط للاستحواذ على كامل أسهم "بنك الإسكندرية"

علمت "العربية"، أن مجموعة "إنتيسا سان باولو" Intesa Sanpaolo الإيطالية، تخطط لبدء مفاوضات موسعة خلال الأيام القادمة لشراء حصة الحكومة المصرية في أسهم رأسمال "بنك الإسكندرية" والبالغة نحو 20%.

وتسعى المجموعة الإيطالية التي تستحوذ على 80% من أسهم رأسمال "بنك الإسكندرية"، إلى الاستحواذ على كامل أسهم البنك.

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يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية مارس من العام المقبل، ويشمل 32 شركة ما بين طروحات لمستثمرين استراتيجيين وفي البورصة المصرية.

وشملت القائمة 3 بنوك ليس من بينها "بنك الأسكندرية" حيث شملت "بنك القاهرة "و"البنك العربي الإفريقي الدولي" و"المصرف المتحد".