بنوك مصر
"إنتيسا سان باولو" الإيطالية تخطط للاستحواذ على كامل أسهم "بنك الإسكندرية"
تتطلع المجموعة لشراء حصة الحكومة المصرية في "بنك الإسكندرية" والبالغة 20%
وضع القراءة
100% حجم الخط
علمت "العربية"، أن مجموعة "إنتيسا سان باولو" Intesa Sanpaolo الإيطالية، تخطط لبدء مفاوضات موسعة خلال الأيام القادمة لشراء حصة الحكومة المصرية في أسهم رأسمال "بنك الإسكندرية" والبالغة نحو 20%.
وتسعى المجموعة الإيطالية التي تستحوذ على 80% من أسهم رأسمال "بنك الإسكندرية"، إلى الاستحواذ على كامل أسهم البنك.
مادة اعلانية
يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية مارس من العام المقبل، ويشمل 32 شركة ما بين طروحات لمستثمرين استراتيجيين وفي البورصة المصرية.
وشملت القائمة 3 بنوك ليس من بينها "بنك الأسكندرية" حيث شملت "بنك القاهرة "و"البنك العربي الإفريقي الدولي" و"المصرف المتحد".
اقرأ أيضاً
-
الأسهم اليابانية ترتفع مع ترقب المستثمرين لتوجهات بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي"نيكاي" يرتفع هامشياً عند الإغلاق بنسبة 0.07% مسجلاً 27531.94 نقطة أسواق المال
-
"التجارة" الكويتية تعيد ترتيب أوضاع دفتر الوسيط العقاري الإلكترونيقالت مصادر مطلعة إن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تعمل حالياً على إعادة ترتيب أوضاع دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، تمهيداً لإعادة طرحه مرة أخرى ... الأسواق العقارية
-
الكويت.. حصة لمستثمر محلي في "بتروكيماويات الزور"قال مصدر رفيع المستوى إن القطاع النفطي يتجه إلى الاستعانة بشريك محلي بصفة مستثمر في مشروع "بتروكيماويات الزور"، وبين أن الأمر يظل مرهونا بالدراسات ... طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية