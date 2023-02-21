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أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق منخفضة متأثرة بانكماش نشاط المصانع

مؤشر "نيكاي" يتراجع 0.21% ليغلق عند 27473.10 نقطة

سنغافورة - رويترز
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أنهت أسواق الأسهم اليابانية معاملاتها على انخفاض، اليوم الثلاثاء، إذ اهتزت ثقة المستثمرين بعد مسح للشركات أظهر أن نشاط الصناعات التحويلية في البلاد انكمش بأسرع وتيرة في 30 شهرا في فبراير/شباط.

وتراجع المؤشر "نيكاي" 0.21% ليغلق عند 27473.10 نقطة، وتصدرت أسهم السلع الاستهلاكية موجة الخسائر إذ أشار ضعف بيانات المصانع إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد لا يزال متأثرا بانخفاض الطلب وضغوط التكاليف.

ونزل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.11% إلى 1997.46 نقطة.

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ومن ضمن الأسهم الأكثر تراجعا على المؤشر نيكاي، اليوم الثلاثاء، جيه. فرونت ريتيلنج للمتاجر متعددة الأقسام الذي هبط 2.9% وتاكاشيمايا الذي نزل 2.6%.

وشملت الأسهم الأكثر صعودا يوكوهاما رابر لصناعة الإطارات وزاد 5.4%، ونيبون بيبر إندستريز وارتفع 4.90%.

وكشفت بيانات، صدرت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان انكمش لرابع شهر على التوالي. بينما توسع نشاط قطاع الخدمات للشهر السادس في أعقاب تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

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