الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض متأثرة بتوقعات حذرة لبنك "إتش.إس.بي.سي"

فتحت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، على انخفاض مع تأثير توقعات حذرة من بنك "إتش.إس.بي.سي" على المؤشر ستوكس 600، فيما خفف الأداء الباعث على التفاؤل لأسهم شركة "إنجي" بعض الخسائر بعد أن أعلنت شركة الطاقة الفرنسية عن أرباح سنوية كبيرة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% في الساعة الأولى من التداول.

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وتراجعت أسهم إتش.إس.بي.سي، أكبر بنك في أوروبا بنسبة 1% وسط توقعاته الحذرة التي دفعت المستثمرين إلى التفكير فيما إذا كانت استفادته من أسعار الفائدة المرتفعة قد تجاوزت ذروتها بالفعل على الرغم من قفزة بلغت 92% لأرباحه ربع السنوية، نقلاً عن رويترز.

وارتفع سهم "إنجي إس.إيه" 5% بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في الأرباح لعام 2022 وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودعم سهم "إنجي" مؤشر قطاع المرافق الأوروبي ليرتفع 0.4%، مما جعله الرابح الأكبر لليوم.

وهبط مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.1%.

وشهدت الأسهم الأوروبية تحسنا كبيرا في الآونة الأخيرة، إذ ارتفع المؤشر ستوكس 600 أكثر من 9% وسط تحسن الأحوال الجوية وتحسن التوقعات الاقتصادية ورفع الصين لقيود مكافحة كورونا.

وقفزت أسهم "سميث آند نفيو" 3.6% بعد أن توقعت صانعة الأجهزة الطبية البريطانية نموا كبيرا في الإيرادات السنوية.

وانخفض سهم "كابجيميني" 0.4% بعد أن توقعت مجموعة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية تباطؤ نمو الإيرادات لعام 2023.