الدولار يحوم عند أعلى مستوى في 6 أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصادية
مؤشر الدولار يتجه صوب تسجيل زيادة لرابع أسبوع على التوالي
حوم الدولار عند أعلى مستوى في 6 أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصادية قد تساعد في تحديد اتجاه أسعار الفائدة مستقبلا، بينما انخفض اليورو قبيل إعلان بيانات شهرية بشأن نشاط شركات.
ورفعت بيانات قوية لسوق العمل الأميركية واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة توقعات بمواصلة رفع الفائدة الأميركية، ودعمت ارتفاع الدولار هذا الشهر.
وبعد يوم هادئ أمس الاثنين لعطلة يوم الرئيس في الولايات المتحدة، جرى تداول الدولار مقابل 134.65 ين بارتفاع 0.3%. وارتفع 0.2% مقابل اليورو عند 1.0665 دولار، وفق رويترز.
ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل زيادة لرابع أسبوع على التوالي، وصعد 1.7% منذ بداية فبراير/شباط، لكنه استقر عند نحو 104 متراجعا عن أعلى مستوى في 6 أسابيع سجله يوم الجمعة عند 104.67.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.6878 دولار، متخليا عن بعض المكاسب التي حققها في اليوم السابق.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3% مقابل الدولار إلى 1.20065 دولار، لكنه حقق أداء أفضل أمام اليورو وجرى تداوله مقابل 88.81 بنس.
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