مجلس إدارة "المتقدمة" يقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5% عن الربع الرابع
بقيمة إجمالية 142.5 مليون ريال
وافق مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2022م، بنسبة 5.5% إلى قيمة السهم الاسمية للسهم.
ويبلع إجمالي التوزيعات 142.5 مليون ريال، يشمل عدد أسهم مستحقة 259.2 مليون سهم.
وتصل حصة السهم من التوزيع إلى 0.55 ريال.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الثامن عشر من شهر مايو 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسيكون تاريخ التوزيع 28 مايو 2023م.
ونوهت الشركة على أن قرار توزيعات الأرباح المستقبلية سيأخذ في الاعتبار التوسعات والمشاريع المستقبلية لاستكمال خطة النمو الإستراتيجية للشركة والشركات التابعة لها.
وقالت "المتقدمة للبتروكيماويات" إنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة فإن الأرباح التي تدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
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