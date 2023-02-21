اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت

"وول ستريت" تتكبد خسائر حادة بعد توقعات متشائمة

مؤشر داو جونز الصناعي يهبط 440 نقطة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ تلقى المتعاملون العائدون من عطلة نهاية أسبوع طويلة ضربة مزدوجة وسط توقعات سلبية من شركتي التجزئة وول مارت وهوم ديبوت وسط مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 440 نقطة بما يعادل 1.3% إلى 33386.48 نقطة.

وزير النقل المصري لـ"العربية": أسعار تذاكر القطار الكهربائي ستباع بنصف تكلفتها قصص اقتصادية خاص وزير النقل المصري لـ"العربية": أسعار تذاكر القطار الكهربائي ستباع بنصف تكلفتها

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 26.74 نقطة أو 0.66% إلى 4052.35 نقطة، وفق "رويترز".

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 146.90 نقطة أو 1.25% إلى 11640.37 نقطة.

وتوقعت شركة Walmart أن تنخفض الأرباح المعدلة بنسبة تصل إلى 6.2% في السنة المالية الحالية إلى نطاق يتراوح من 5.9 إلى 6.0 دولارات للسهم.

يأتي ذلك على خلفية التوقعات بالانتعاش البطيء للطلب مع استمرار الفدرالي برفع الفائدة.

وجاءت توقعات الأرباح من Walmart أقل من تقديرات المحللين في "وول ستريت" البالغة 6.53 دولار للسهم، إثر توقعات بانتعاش بطيء للطلب مع استمرار الفدرالي برفع الفائدة

من جهة أخرى، توقعت Home Depot انخفاضا في أرباح السنة المالية ، مع خطط لاستثمار مليار دولار في الأجور.

ورجحت Home Depot انخفاض ربح السهم بأقل من 9% مع بقاء نمو المبيعات ثابتا حتى يناير 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الزلزال الجديد يفاقم الهلع وأزمة المعابر في سوريا الزلزال الجديد يفاقم الهلع وأزمة المعابر في سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط