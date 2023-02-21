"وول ستريت" تتكبد خسائر حادة بعد توقعات متشائمة

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ تلقى المتعاملون العائدون من عطلة نهاية أسبوع طويلة ضربة مزدوجة وسط توقعات سلبية من شركتي التجزئة وول مارت وهوم ديبوت وسط مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 440 نقطة بما يعادل 1.3% إلى 33386.48 نقطة.

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وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 26.74 نقطة أو 0.66% إلى 4052.35 نقطة، وفق "رويترز".

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 146.90 نقطة أو 1.25% إلى 11640.37 نقطة.

وتوقعت شركة Walmart أن تنخفض الأرباح المعدلة بنسبة تصل إلى 6.2% في السنة المالية الحالية إلى نطاق يتراوح من 5.9 إلى 6.0 دولارات للسهم.

يأتي ذلك على خلفية التوقعات بالانتعاش البطيء للطلب مع استمرار الفدرالي برفع الفائدة.

وجاءت توقعات الأرباح من Walmart أقل من تقديرات المحللين في "وول ستريت" البالغة 6.53 دولار للسهم، إثر توقعات بانتعاش بطيء للطلب مع استمرار الفدرالي برفع الفائدة

من جهة أخرى، توقعت Home Depot انخفاضا في أرباح السنة المالية ، مع خطط لاستثمار مليار دولار في الأجور.

ورجحت Home Depot انخفاض ربح السهم بأقل من 9% مع بقاء نمو المبيعات ثابتا حتى يناير 2024.