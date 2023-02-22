أسواق الخليج تقتفي أثر النفط هبوطاً قبيل صدور محضر الفيدرالي الأميركي

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، اليوم الأربعاء، وسط تراجع أسعار النفط، وحذر المستثمرين قبيل صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الأربعاء، ليهبط خام برنت 0.66% إلى 82.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

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ويصدر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش وسط المخاوف من استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، والمدفوعة بتصريحات لصانعي السياسة النقدية تشير إلى تشديد نقدي ودلالات على المتانة الاقتصادية، وفق "رويترز".

وتربط معظم دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتتبع عادة التغييرات في السياسة النقدية الأميركية.

وهبط المؤشر في أبوظبي 0.6% مواصلا خسائره للجلسة الثالثة. وتأثر المؤشر بتراجع سهم فرتيجلوب للأسمدة 0.3%، وانخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 4.4%، وهو أسوأ هبوط في يوم واحد منذ يونيو/حزيران.

كما تراجع مؤشر دبي 0.9% متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا مع هبوط سهم إعمار العقارية 2.3%، وسهم سالك للتعرفة المرورية 2.6%.

وهبط المؤشر القطري 0.3% مواصلا خسائره لجلسة ثانية. وتراجع المؤشر وسط خسائر أيضا في معظم القطاعات مع هبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج، 1.7%.

وهوى سهم قطر للتأمين 10% إلى 1.5 ريال قطري مسجلا أدنى مستوى في أكثر من 13 عاما وأكبر تراجع خلال يوم واحد منذ فبراير/شباط 2020.

وسجلت أكبر شركة للتأمين في الخليج خسارة صافية بلغت 637 مليون ريال في السنة المالية 2022 بالكامل مقارنة بأرباح بلغت 630 مليون ريال قبل عام.

وتحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم التأسيس، وكانت "تداول السعودية" قد أعلنت عن إجازة رسمية احتفالاً بهذه المناسبة.

وذكرت في بيان سابق أن التداول يستأنف بعد الإجازة يوم الخميس 23 فبراير 2023.

ويعتبر يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس". وذلك لأنه منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.

ويكون يوم التأسيس إجازة رسمية لكلا القطاعين العام والخاص.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.5% مع وجود جميع الأسهم المدرجة تقريبا في المنطقة الحمراء.

وجاء الهبوط متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.3%، وسهم شركة فوري لخدمات التحصيل المالي الإلكترونية 2.5%.

كما كان بين الخاسرين سهما السويدي إلكتريك ومجموعة طلعت مصطفى بنسبة 3.8 و2.5% على الترتيب.