السندات العالمية تمحو غالبية مكاسب يناير

انخفض مؤشر بلومبرغ للسندات العالمية بنسبة 2.9% منذ بداية فبراير وحتى 21 من الشهر ذاته، ليمحو تقريبا مكاسب يناير البالغة 3.3% التي كانت أفضل أداء شهري على الإطلاق.

يأتي ذلك مع نية البنوك المركزية حول العالم بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم.

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وتوقع رئيس أبحاث الدخل الثابت في "Westpac Banking Corp" انخفاض السندات العالمية بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة إثر إعادة النظر بالتوقعات الاقتصادية وردة فعل "الفيدرالي" التشددية للعودة بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

تترقب الأسواق، اليوم الأربعاء، محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيسلط الضوء على أي انقسام بين صانعي السياسة النقدية بشأن حجم ووتيرة الزيادات في الفائدة.

وسينشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تفاصيل الاجتماع الذي انعقد نهاية يناير الماضي والذي أسفر عنه تصويت برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن تم رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة.