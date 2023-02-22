اقتصاد أميركا
عوائد السندات الأميركية ترسل إشارات قوية لحدوث الركود
ترقب لمحضر اجتماع "الفيدرالي" اليوم
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ارتفع عائد السندات الأميركية، يوم أمس الثلاثاء، لأجل سنتين إلى أعلى مستوياته منذ العام 2007، وسط توقعات باستمرار رفع "الاحتياطي الفيدرالي" لسعر الفائدة، وهو ما يعطي إشارات قوية لحدوث ركود.
وشهدت السندات بعض الضغط في تعاملات، اليوم الأربعاء، إذ تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.927%، و5 سنوات عند 4.1407% وسنتين عند 4.6602%.
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ومن المقرر نشر محضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الساعة 1900 بتوقيت غرينتش، اليوم الأربعاء. ورفع البنك الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي جرى يومي 31 يناير/كانون الثاني والأول من فبراير/شباط ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية فوق مستوى 5% بحلول مايو/أيار على أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 5.347% في يوليو/تموز.
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