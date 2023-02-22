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الفيدرالي الأميركي (رويترز) مناسبة
الفيدرالي الأميركي (رويترز)
الفيدرالي

محضر "الفيدرالي" الأميركي يكشف تصميما على مواصلة مكافحة التضخم

دبي - العربية.نت
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أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلبية قوية من مسؤولي البنك على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية.

واتفق غالبية المسؤولين على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال "عاملا رئيسيا" في تشكيل السياسة النقدية.

وأكد المسؤولين استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم.

وذكر المحضر أن التضخم "ظل أعلى بكثير" من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وذلك بالتزامن مع أسواق العمل التي "ظلت ضيقة للغاية، مما ساهم في استمرار الضغوط الصعودية على الأجور والأسعار".

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