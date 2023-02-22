"وول ستريت" تصعد مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على صعود، اليوم الأربعاء، بعد يوم من أسوأ أداء لها هذا العام، إذ ينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن أدلة جديدة على مسار أسعار الفائدة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 39.74 نقطة أو 0.12% إلى 33169.33 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 4.49 نقطة يما يعادل 0.11% إلى 4001.83 نقطة، وفق رويترز.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 24.90 نقطة أو 0.22% إلى 11517.20 نقطة.