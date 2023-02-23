اكتتاب "بناء للصناعات الحديدية".. تحديد النطاق السعري للطرح بين 50 - 52 ريالاً للسهم

أعلنت شركة "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة بناء للصناعات الحديدية "بناء" نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل بين 50 - 52 ريالاً للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في تاريخ 26 فبراير 2023 وتنتهي في تاريخ 02 مارس 2023.

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وأضافت أنه سيتم طرح 600 ألف سهم عادي تمثل نسبة 12% من رأس المال المصدر والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وأوضحت أنه سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي تمثل نسبة 100% للمستثمرين المؤهلين.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 249.99 ألف سهم.