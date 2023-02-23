شركة "إبراهيم الجفالي" تستحوذ على حصة 13.75% من "الوطنية للتأمين" بـ 55 مليون ريال

أعلنت الشركة "الوطنية للتأمين" عن استلامها خطابا من كل من شركة "إبراهيم الجفالي وإخوانه" وشركة "سنك للتأمين" متضمناً تنفيذ صفقة خاصة خارج السوق.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الخطاب تضمن تنفيذ صفقة خاصة خارج السوق بحيث تبيع شركة "سنك للتأمين" عدد 5.5 مليون سهم من أسهمها بالشركة "الوطنية للتأمين" لشركة "إبراهيم الجفالي وإخوانه"، أي بما نسبته 13.75% من رأسمال "الوطنية للتأمين" وبقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.

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وأوضحت أن إجمالي قيمة الصفقة يبلغ 55 مليون ريال، وذلك بحسب الاتفاقية المبرمه فيما بينهم، وبحسب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على تلك الاتفاقية.

وأضافت أنه بعد إتمام الصفقة تنخفض ملكية شركة "سنك للتأمين" في الشركة "الوطنية للتأمين" من عدد 10 ملايين سهم وبنسبة 25% لتصبح عدد أسهمها هو 4.5 مليون سهم وبنسبة 11.25% في الشركة "الوطنية للتأمين".

وأشارت إلى أنه بعد إتمام الصفقة ترتفع حصة شركة "إبراهيم الجفالي وإخوانه" في الشركة "الوطنية للتأمين" من عدد 6.45 مليون سهم وبنسبة 16.125% لتصبح 11.95 مليون سهم وبنسبة 29.875% من أسهم الشركة "الوطنية للتأمين".