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أسواق الخليج

أسواق الإمارات ترتفع مع مكاسب النفط وسط خفض متوقع للإنتاج الروسي

بعد جلسة تداول متقلبة

دبي - العربية.نت
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أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع اليوم الجمعة مقتفية أسعار النفط، إذ أدت احتمالات خفض الصادرات الروسية إلى تعزيز إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وواصلت أسعار النفط، وهي مساهم رئيسي في اقتصادات الخليج، مكاسبها لثاني جلسة على التوالي اليوم الجمعة، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، بما يعادل 0.74%، إلى 82.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:14 بتوقيت غرينتش.

ويوم الأربعاء، أفادت "رويترز" في تقرير حصري نقلا عن ثلاثة مصادر في سوق النفط الروسية أن روسيا تخطط لتقليص صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25% في مارس/آذار عن الشهر الجاري، متجاوزة تخفيضات إنتاجها المعلنة في محاولة لرفع أسعار نفطها.

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وساعدت مكاسب أسهم قطاع المرافق مؤشر دبي الرئيسي ليغلق مرتفعا 0.2%، بعد جلسة تداول متقلبة.

وقفز سهما مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) ودبي للاستثمار 1.3%، لكل منهما.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.01%، ليوقف سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات، بدعم من صعود سهم الدار العقارية 2.2%، وتقدم سهم شركة دانة غاز، ومقرها الشارقة، 2.1%.

ومن بين الأسهم الرابحة أيضا سهم الفجيرة لصناعات البناء الذي ارتفع 5.9%، في أعلى قفزة خلال يوم منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما أعلنت الشركة عن توزيعات نقدية لعام 2022 بأكمله بنسبة 30%، من رأس المال.

وقال دانييل تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بي دي سويس"، إن الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين تحسنت بفضل صعود النفط والتطورات المتعلقة بالاكتتاب العام في أدنوك للغاز.

ولكن أنهت بورصتا أبوظبي ودبي الأسبوع على انخفاض، إذ خسر المؤشران 1.2%، و1.1%، على الترتيب.

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