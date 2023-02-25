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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2023 مع عودة مخاوف رفع الفائدة

مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية غذت مخاوف الأسواق بشأن الفائدة

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة لتنهي الأسبوع على انخفاض بعدما غذت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المخاوف من أن تستمر البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 1% ليتخلى عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة بعدما جاء التضخم في الولايات المتحدة أكبر من المتوقع، مما عزز المخاوف من أن يضطر المركزي الأميركي لمواصلة رفع الفائدة لفترة أطول في أكبر اقتصاد في العالم.

وأنهى المؤشر الأوروبي الأسبوع منخفضا 1.4%، وتصدرت أسهم شركات التعدين الخاسرين مع انخفاض أسعار المعادن في ظل ضعف الطلب في الصين وارتفاع الدولار، وفق رويترز.

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