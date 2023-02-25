الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2023 مع عودة مخاوف رفع الفائدة
مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية غذت مخاوف الأسواق بشأن الفائدة
وضع القراءة
100% حجم الخط
تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة لتنهي الأسبوع على انخفاض بعدما غذت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المخاوف من أن تستمر البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 1% ليتخلى عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة بعدما جاء التضخم في الولايات المتحدة أكبر من المتوقع، مما عزز المخاوف من أن يضطر المركزي الأميركي لمواصلة رفع الفائدة لفترة أطول في أكبر اقتصاد في العالم.
مادة اعلانية
وأنهى المؤشر الأوروبي الأسبوع منخفضا 1.4%، وتصدرت أسهم شركات التعدين الخاسرين مع انخفاض أسعار المعادن في ظل ضعف الطلب في الصين وارتفاع الدولار، وفق رويترز.
اقرأ أيضاً
-
صندوق النقد يحذر من عقبات أمام إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرةغورغيفا: حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون ضمن الخيارات اقتصاد
-
الإكوادور تعلق جزءا من صادراتها النفطية بعد انهيار جسر"بترو-اكوادور" الحكومية لن تواجه عقوبات لعدم تلبية طلبات العملاء بعد إعلان القوة القاهرة طاقة
-
الأسهم الأميركية تنخفض 3% في أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية 2023وسط احتمالات اتخاذ إجراءات رفع الفائدة بعدما أشارت بيانات اقتصادية إلى قوة إنفاق المستهلكين أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية