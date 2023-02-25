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وول ستريت (iStock)
وول ستريت
وول ستريت

الأسهم الأميركية تنخفض 3% في أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية 2023

وسط احتمالات اتخاذ إجراءات رفع الفائدة بعدما أشارت بيانات اقتصادية إلى قوة إنفاق المستهلكين

دبي - العربية.نت
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أغلقت وول ستريت على انخفاض كبير في جلسة الجمعة حيث تكبدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكبر خسائرها الأسبوعية في 2023 حيث يستعد المستثمرون لاحتمال اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المزيد من إجراءات رفع الفائدة بعدما أشارت بيانات اقتصادية إلى قوة إنفاق المستهلكين.

وسجلت المؤشرات جميعها تراجعات أسبوعية تبلغ حوالي 3%، مع تسجيل المؤشر داو جونز الصناعي للأسهم القيادية أول خسارة أسبوعية في خمسة أشهر.

وأظهرت بيانات جلسة الجمعة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المعيار المفضل لدى المركزي الأميركي لقياس التضخم، بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بعدما زاد 0.2% فحسب في ديسمبر/ كانون الأول، وفق رويترز.

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وقفز إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، 1.8% الشهر الماضي متجاوزا التوقعات بزيادة نسبتها 1.3%.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 41.90 نقطة، أو 1.04%، عند 3970.42 نقطة بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 195.52 نقطة، أو 1.67%، ليغلق عند 11394.88 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 335.47 نقطة، تعادل 1.01%، إلى 32818.44 نقطة.

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