اكتتاب "آفاق الغذاء".. تحديد سعر الطرح عند 37 ريالاً للسهم

أعلنت شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة "آفاق الغذاء" في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح بـ 37 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 13/08/1444ه الموافق 05/03/2023م، وتستمر حتى يوم الخميس 17/08/1444ه الموافق 09/03/2023م.

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وأضافت أن الاكتتاب سيتم من خلال النظام الإلكتروني الذي سوف يتم توفيره في الموقع الإلكتروني لمدير الاكتتاب.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "آفاق الغذاء" تسجيل أسهمها وطرح 1.6 مليون سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وأضافت الهيئة أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأوضحت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.