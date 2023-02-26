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سوق الأسهم الصيني
سوق الأسهم الصينية
اقتصاد الصين

حجم أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين يبلغ 3.95 تريليون دولار

بحلول نهاية يناير 2023

بكين – شينخوا
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أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول أن إجمالي الأصول التي تديرها صناديق الاكتتاب العام في الصين بلغ 27.25 تريليون يوان (حوالي 3.95 تريليون دولار أميركي) بحلول نهاية يناير 2023.

وأضافت الجمعية أنه حتى نهاية الشهر الماضي، كان هناك إجمالي 10607 صناديق اكتتاب عام تديرها 142 شركة لإدارة الصناديق.

وكشفت البيانات أن حجم الصناديق المغلقة بلغ أكثر من 3.58 تريليون يوان، بينما بلغ حجم الصناديق المفتوحة حوالي 23.67 تريليون يوان.

وقالت الجمعية إن من بين الـ142 شركة لإدارة الصناديق، هناك 47 شركة منها ذات تمويل أجنبي و95 شركة محلية.

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