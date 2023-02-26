اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة تدوير البيئة الأهلية
شعار شركة تدوير البيئة الأهلية
سوق السعودية

"تدوير" تعتزم تجزئة القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى ريال للسهم

مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة تدوير البيئة الأهلية- "تدوير"، عن قرار مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم الواحد إلى ريال للسهم الواحد مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.

وذكرت "تدوير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن عدد أسهم الشركة يصبح بعد التجزئة 58.08 مليون سهم بدلاً من 5.808 مليون سهم، وذلك وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة واستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضحت "تدوير"، أنها سوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية إن وجدت في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الغرب يدعم أوكرانيا بـ"سلاح ناعم" الغرب يدعم أوكرانيا بـ"سلاح ناعم"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط