"تدوير" تعتزم تجزئة القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى ريال للسهم

أعلنت شركة تدوير البيئة الأهلية- "تدوير"، عن قرار مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم الواحد إلى ريال للسهم الواحد مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.

وذكرت "تدوير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن عدد أسهم الشركة يصبح بعد التجزئة 58.08 مليون سهم بدلاً من 5.808 مليون سهم، وذلك وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة واستكمال الإجراءات النظامية.

مادة اعلانية

وأوضحت "تدوير"، أنها سوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية إن وجدت في حينه.