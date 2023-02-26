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تراجع الأرباح الفصلية لمجموعة تداول السعودية 24%
شعار مجموعة تداول السعودية القابضة
سوق السعودية

"مجموعة تداول" توصي بتوزيع 23.1% أرباحاً نقدية عن 2022

بحصة 2.31 ريال لكل سهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022، بإجمالي نحو 277.13 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 120 مليون سهم.

وذكرت "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 2.31 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 23.1%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع".

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وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.

كانت النتائج المالية السنوية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، قد أظهرت اليوم الأحد، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 27.75% في 2022، إلى نحو 424.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 587.7 مليون ريال في 2021.

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