المؤشر نيكاي يهبط 0.48% في بداية التعامل بطوكيو

هبط المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وتراجع نيكاي 0.48% إلى 27322.73 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26% إلى 1983.27 نقطة.