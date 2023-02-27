أسهم اليابان
المؤشر نيكاي يهبط 0.48% في بداية التعامل بطوكيو
نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.26%
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هبط المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وتراجع نيكاي 0.48% إلى 27322.73 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26% إلى 1983.27 نقطة.
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