اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

المؤشر نيكاي يهبط 0.48% في بداية التعامل بطوكيو

نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.26%

طوكيو – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

هبط المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وتراجع نيكاي 0.48% إلى 27322.73 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26% إلى 1983.27 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التوترات الخفية بين رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه تخرج إلى النور.. ما الأسباب؟ التوترات الخفية بين رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه تخرج إلى النور.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط