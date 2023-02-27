انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين، اليوم الاثنين، بعدما أذكت بيانات اقتصادية أميركية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1808.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 0541 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب إلى 1815 دولارا للأوقية.

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وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعا كبيرا نسبته 1.8% في إنفاق المستهلكين الأميركيين في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس/آذار 2021، بينما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر المفضل لدى المركزي الأميركي لقياس التضخم، بنسبة 0.6% بعدما زاد 0.2% في ديسمبر/كانون الأول، نقلاً عن رويترز.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية هاريش في: "مزيج ارتفاع إنفاق المستهلكين لأعلى في عامين وقوة أرقام الوظائف المنشورة في وقت سابق من الشهر سيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي الثقة لرفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم".

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن رفع أسعار الفائدة يقلل جاذبيته للمشترين إذ يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.9% إلى 20.58 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.3% إلى 906.94 دولار بينما زاد البلاديوم 0.9% إلى 1415.96 دولار للأونصة.