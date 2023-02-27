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\\أدنوك\\ تطرح مناقصة للغاز بـ10 مليارات دولار
أدنوك
أدنوك

"أدنوك" الإماراتية ترفع حجم الطرح العام الأولي لوحدتها للغاز إلى 5%

تحدد النطاق السعري للطرح بين 2.25 درهم و2.43 درهم للسهم

دبي - العربية.نت
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قررت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الإماراتية، زيادة حجم الطرح العام الأولي لـ"أدنوك للغاز" من 4% إلى 5%.

ويتواصل الاكتتاب في أسهم "أدنوك للغاز"، وهو الطرح الأولي الأكبر في المنطقة حتى الآن للعام الجاري. وكانت الشركة قد أعلنت تغطية الطرح العام بعد ساعات من انطلاقه يوم الخميس الماضي.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.25 درهم، و2.43 درهم للسهم.

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وقد تجمع الشركة الأم لـ"أدنوك"، ما يصل إلى 7.5 مليار درهم من طرح أسهم وحدتها للغاز.

وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 3 مارس المقبل، على أن يبدأ التداول على السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 13 من الشهر المقبل.

كان ‏الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز" أحمد العبري قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ظروف السوق ستحدد ما إذا كان سيتم طرح أسهم إضافية للأفراد مستقبلا.

وأضاف "العبري" أن تغطية الاكتتاب كانت كبيرة، مشيرا إلى أنه سيتم الإفصاح عن حجمها في الأسابيع المقبلة.

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