معظم أسواق الأسهم في الخليج تغلق على ارتفاع مع صعود أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء إذ تحسنت معنويات المستثمرين بفعل ارتفاع أسعار النفط والآمال في تعاف قوي للاقتصاد الصيني.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، 1.4%، اليوم الثلاثاء، وصعد سعر خام برنت 1.19 دولار ليصل إلى 83.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

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وعززت توقعات تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، المكاسب بعد أن توقع خبراء اقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، نمو نشاط المصانع في فبراير شباط، وفق وكالة "رويترز".

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.1%، مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا.

وارتفع سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 4.3%، بعد أن أعلنت زيادة في أرباح العام بأكمله.

غير أن المؤشر أنهى هذا الشهر منخفضا 6.6%، تقريبا ليتخلى عن بعض المكاسب التي حققها في يناير/كانون الثاني.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1%، ليصعد 0.3%، هذا الشهر. وصعد سهم الدار العقارية 1.3%، وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2.4%.

وقفز سهم الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) 3.1%، بعد أن اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح للنصف الثاني بواقع 8.06 فلس للسهم، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية 2022 إلى 16.12 فلس للسهم.

كما أغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.6%، مسجلا ارتفاعا 4.1%، على أساس شهري.

وتلقى المؤشر الدعم من مكاسب تحققت في جميع القطاعات تقريبا، وارتفع كل من سهمي إعمار العقارية ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 2.6%.

وصعد المؤشر القطري 0.3%، مدعوما بمكاسب في القطاعين المالي والصناعي.

وارتفعت أسهم بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي (المصرف) والمصرف الدولي الإسلامي 1.9%، و0.8%، و1.7%، على الترتيب.

ومع ذلك، انخفض المؤشر 3.3%، على أساس شهري.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.6%، مواصلا خسائره للجلسة الثانية. وهبط سهما البنك التجاري الدولي ومصر للأسمدة 2.4%، و6.2%، على التوالي.

ومع ذلك، فإن المؤشر في طريقه لتسجيل ارتفاع 3%، هذا الشهر، محققا مكاسب للشهر الخامس على التوالي.