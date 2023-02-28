"نيكاي" الياباني يتخلى عن معظم مكاسبه المبكرة ويغلق على ارتفاع طفيف

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن معظم مكاسبه المبكرة ليغلق على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون على بيع الأسهم ذات الأداء القوي لمتصيدي الصفقات وسط غياب محفزات واضحة.

واختتم نيكاي تعاملات اليوم على ارتفاع 0.08% عند 27445.56 نقطة بعد ارتفاعه 0.6%. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03% إلى 1993.28 نقطة.

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وسجلت الأسهم الأميركية مكاسب طفيفة الليلة الماضية بعد خسائر الأسبوع الماضي التي كانت الأكبر بالنسبة المئوية للمؤشرات الرئيسية في وول ستريت منذ بداية العام، وسط استمرار المخاوف بشأن الرفع التالي لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

وقادت أسهم التكنولوجيا المؤشر نيكاي للارتفاع، بعدما زاد سهم مجموعة سوفت بنك 0.88%، وسهم أدفانست لمعدات تصنيع الرقائق 0.46%.

وصعد سهم (إم3) للخدمات الطبية عبر الإنترنت 2.2%.

وارتفع سهم جابان بوست بنك 1.73%، بعدما أعلنت الشركة الأم جابان بوست هولدنجز أنها ستخفض حصتها في الوحدة المصرفية إلى أقل من 65%، مقابل 89%، حاليا.

وتراجع سهم جابان بوست هولدنجز 1.59%.

وقفز قطاع العقارات 1.19%، ليصبح الأفضل أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

أما قطاع الشحن فكان الأسوأ أداء بانخفاض 2.74%.