21 مارس.. عمومية "الراجحي" تناقش توزيع 12.5% أرباحا نقدية للسهم عن 2022

دعا مجلس إدارة مصرف الراجحي المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة 06:30 مساء 29/08/1444هـ الموافق 21/03/2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقال مصرف الراجحي، في بيان له على موقع مجموعة "تداول" السعودية اليوم الثلاثاء، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5 مليارات ريال على المساهمين عن عام 2022 بواقع 1.25 ريال للسهم، تمثل 12.5% من قيمة السهم الاسمية.

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وبحسب بيان مصرف الراجحي، فإن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون توزيع الأرباح يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023.

ويتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.