أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى لها في أسبوع مع تراجع الدولار
المخاوف من زيادات أسعار الفائدة الأميركية على خلفية التضخم المرتفع على مستوى العالم تكبح مكاسب المعدن الأصفر
ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، ومع ذلك تسببت المخاوف من زيادات أسعار الفائدة الأميركية على خلفية التضخم المرتفع على مستوى العالم في كبح المكاسب.
وواصل الذهب مكاسبه في المعاملات الفورية للجلسة الثالثة وارتفع 0.4% إلى 1834.75 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1842.90 دولار.
وقال مات سمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس "قد تكون المحطة التالية للذهب هي منطقة 1850-1860 دولارا، وعند هذه النقطة سننتظر ذروة أخرى"، وفق رويترز.
وسجل المعدن النفيس في فبراير/شباط أسوأ شهر له منذ يونيو/حزيران 2021 بعد سلسلة من البيانات الأميركية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل، مما أثار المخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.
وهبط مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 21.13 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.1% إلى 962.96 دولار وكذلك ارتفع البلاديوم 2% إلى 1441.77 دولار.
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