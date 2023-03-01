الأسهم الأوروبية تبدأ شهر مارس على استقرار

صعدت الأسهم الأوروبية بفضل شركات التعدين والمنتجات الفاخرة، اليوم الأربعاء، بعد بيانات قوية من الصين طمأنت المستثمرين الذين تنتابهم مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، في حين حد تراجع سهم بنك "بي.إن.بي باريبا"، أكبر بنوك منطقة اليورو، من المكاسب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، مستهلا الشهر بثقة بعد بداية قوية لهذا العام.

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وسجل نشاط المصانع في الصين في فبراير/شباط نموا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، وهو ما يمثل حالة استثنائية في آسيا، مع توقف نمو التصنيع في أماكن أخرى، وفق رويترز.

وارتفعت أسهم شركات منتجات فاخرة مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وبيرنو ريكار وإيرميس إنترناشونال، والتي تشهد توسعا كبيرا في الصين، ما بين 1.7 و2.1%.

وقفز مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 3%.

بينما انخفض سهم بنك "بي.إن.بي باريبا" 2.9% بعد الإعلان عن استعداد جهة بلجيكية حكومية لبيع ثلث حصتها البالغة 7.8% في البنك.