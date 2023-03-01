بورصة مصر تواصل الصعود.. 26 مليار جنيه مكاسب في فبراير

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن تسجيل الأسهم المدرجة مكاسب جيدة خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، وذلك بدعم توجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" ارتفاعاً بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 3016 نقطة.

مادة اعلانية

وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 4495 نقطة. كما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنحو 2.42% ليغلق عند مستوى 20212 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 26 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير الماضي، ليغلق عند مستوى 1085.4 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.5%.

فيما تراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 701.6 مليار جنيه إلى 659.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 6%. وفي المقابل، ارتفع رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 188.7 مليار جنيه إلى 203.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 7.9%.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 890.3 مليار جنيه إلى 863.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.5%.

على صعيد حركة التداول، فقد تراجعت القيمة الإجمالية للتداولات خلال شهر فبراير إلى نحو 55.6 مليار جنيه. فيما بلغت كمية التداول نحو 9.609 مليار ورقة منفذة على 1.356 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 78.3 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت نحو 16.274 مليار ورقة منفذة على 1.699 مليون عملية خلال شهر يناير الماضي.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 29 مليار جنيه بأسهم المؤشر الرئيسي، بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 675.1 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 9.4 مليار جنيه، بحجم تداول 4.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 506.1 ألف عملية.

فيما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 38.4 مليار جنيه بحجم تداول 7.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.2 مليون عملية.