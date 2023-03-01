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سوق السعودية

رفع تعليق التداول على سهم "ثمار القابضة" اعتبارا من جلسة الخميس

"تداول" أكدت أن رفع تعليق تداول السهم بعد إعلان الشركة عن قوائمها المالية

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، رفع تعليق تداول سهم شركة "ثمار التنمية القابضة" ابتداءً من يوم الخميس 10/08/1444هـ الموافق 02/03/2023م.

وأضافت في بيان، أن القرار جاء انتفاء أسباب التعليق والتداول خارج المنصة، حيث أعلنت الشركة بتاريخ 08/08/1444هـ الموافق 28/02/2023م عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2022 (9 أشهر).

كانت "تداول السعودية" قررت تعليق تداول سهم شركة "ثمار التنمية القابضة" في السوق ابتداءً من 15/03/1441هـ الموافق 11/12/2019م، وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة.

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