وول ستريت
وول ستريت تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة
التراجع يأتي على خلفية توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة على خلفية توقعات برفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مما حد من التفاؤل من بيانات قوية للتصنيع في الصين.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.33 نقطة إلى 32656.37 نقطة.
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كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.81 نقطة أو 0.17% إلى 3963.34 نقطة، وفق رويترز.
المؤشر ناسداك المجمع لم يكن أحسن حظا من سابقيه، إذ نزل 7.96 نقطة أو 0.07% إلى 11447.58 نقطة.
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