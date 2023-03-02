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تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تنخفض بضغط من هبوط أسهم شركات السفر والتكنولوجيا قبيل إعلان بيانات تضخم

مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية يتراجع 0.7%

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الخميس متأثرة بانخفاض أسهم شركات السفر والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة، إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات تضخم مهمة اليوم.

وكشف استطلاع أجرته رويترز أن التضخم في 20 دولة تستخدم اليورو سجل 8.2% في اثني عشر شهرا حتى فبراير/شباط مقارنة مع 8.6% في الشهر السابق. ومن المنتظر إعلان بيانات التضخم في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش.

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وذكرت إسبانيا وفرنسا وألمانيا هذا الأسبوع أن التضخم ما زال مستمرا في مستوياته دون انخفاض، مما يعزز مخاوف بأن البنك المركزي الأوروبي سيظل محافظا على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

وانخفض مؤشر شركات التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.7%.

وتراجع سهم "فلوتر" 6.4% وأدى إلى نزول مؤشر قطاع السفر والترفيه 2.2% بعد إعلان الشركة انخفاض أرباحها الأساسية للعام بأكمله إلى الطرف الأدنى من نطاقها الاسترشادي.

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