بورصات الخليج تغلق على ارتفاع.. ومؤشر الأسهم السعودية قرب 10300 نقطة

أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع اليوم الخميس مدعومة بصعود أسعار النفط وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للخام.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الخميس. وزاد خام برنت 0.65%، بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش إلى 84.86 دولار للبرميل.

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وسجل الخام قفزة مدعوما بنمو النشاط التصنيعي في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من عقد الشهر الماضي، وفقا لبيانات صادرة أمس الأربعاء، مما يعزز دلالات انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعا 0.8 %، إلى 10.277 نقطة، ليواصل الصعود للجلسة الثالثة. وصعد المؤشر مع تسجيل جميع القطاعات تقريبا مكاسب، إذ زاد سهم مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول 2.2%، وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.5%.

وصعد سهم عملاقة النفط أرامكو 0.6%.

ووافقت "أرامكو" على الاستحواذ على حصة أقلية في شركة لتقنيات نقل الحركة تعتزم شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات و"جيلي" الصينية تأسيسها.

كما صعد سهم شركة أكوا باور 1.6%، بعد أن أعلنت عن زيادة تزيد على المثلين في أرباحها السنوية إلى 1.54 مليار ريال (410.36 مليون دولار).

وزادت أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) أيضا 1.3%، بعد إبرام اتفاق قيمته نحو 1.53 مليار ريال (407.70 مليون دولار) مع برنامج شريك لدعم قطاع نقل الغاز.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.1%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة. وساعد على صعود المؤشر ارتفاع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.6%، وسهم ملتيبلاي 2.2%.

وأغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.5%، مع صعود أسهم معظم القطاعات. وارتفعت أسهم صناعات قطر وبنك قطر الدولي الإسلامي 1.1 و2.2%، على الترتيب.

وتراجع مؤشر دبي 0.3%، متأثرا بخسائر في قطاعات المرافق والعقارات والمؤسسات المالية. وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.2%، وشركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 0.7%.

وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.6%، بعد تسجيل مكاسب في الجلسة السابقة مع وجود معظم القطاعات في المنطقة السلبية.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي والشرقية 2.4%، و4.7%، على الترتيب.