الأسهم الأميركية تغلق مرتفعة بعد تعليقات مسؤول بالفيدرالي على أسعار الفائدة

ارتفعت الأسهم الأميركية، الخميس، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة عن مستويات مرتفعة سجلتها في وقت سابق، وذلك بعد تعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك حول مسار رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي.

وبناء على بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 29.90 نقطة بما يعادل 0.76%، إلى 3981.29 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 83.43 نقطة أو 0.73%، إلى 11462.92 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 346.57 نقطة أو 1.06%، إلى 33008.41 نقطة.

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كما ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق الخميس، مدعومة بأسهم شركات السلع الاستهلاكية والطاقة، إلا أن بيانات أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفعا عززت المخاوف من تبني البنك المركزي الأوروبي زيادة أكبر لأسعار الفائدة.

وعوض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خسائره المبكرة وأغلق على زيادة 0.5%.

وزادت أسهم الطاقة 1.4%، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين أكبر مستورد للخام.

وقاد هبوط حاد للجنيه الإسترليني المؤشر فوتسي 100 البريطاني الشديد التأثر بأسهم شركات التصدير إلى الارتفاع 0.4%.