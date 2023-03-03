"أدنوك" الإماراتية تحدد السعر النهائي للاكتتاب العام في وحدة الغاز

أصدرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الجمعة، التسعير النهائي للطرح العام الأولي لوحدة الغاز، إذ حددت السعر عند 2.37 درهم للسهم، بالقرب من الحد الأعلى للنطاق المشار إليه في وقت سابق.

وأعلنت شركة النفط العملاقة الحكومية في 27 فبراير/شباط أنها ستزيد الحصة المقدمة للمستثمرين في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز إلى 5%، من أربعة بالمئة بسبب الطلب الكبير.

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وقالت الشركة في بيان إن عائدات الاكتتاب العام وصلت إلى 2.5 مليار دولار، مما يشير إلى قيمة سوقية نحو 50 مليار دولار.

ومن المتوقع إدراج أسهم أدنوك للغاز وبدء تداولها في 13 مارس/آذار.

كان الطرح العام لشركة أدنوك للغاز، قد انطلق في 23 فبراير الماضي في سوق أبوظبي المالي.

وتحدد النطاق السعري لاكتتاب "أدنوك للغاز" بين 2.25 – 2.43 درهم للسهم.

ويعتبر طرح "أدنوك للغاز" هو الطرح الخامس لمجموعة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وفي 27 فبراير الماضي أعلنت "أدنوك"، زيادة حجم الحصة المعروضة في الطرح العام الأولي لوحدتها للغاز من 4% إلى 5%.

وتبعا لذلك، رفعت الشركة الحصة المتاحة للمستثمرين الأفراد من الأسهم المطروحة من 10% إلى 12%.

كما رفعت "أدنوك" الحصة المخصصة للموظفين والمتقاعدين الإماراتيين بشركات مجموعة "أدنوك" المقيمين في الدولة إلى 4% من 2%.

وتم حجز 84% المتبقية من الأسهم في الطرح العام الأولي للمستثمرين من المؤسسات.

وتعتزم "أدنوك" بيع ما يقرب من 3.84 مليار سهم في وحدتها للغاز، أي ما يعادل نحو 5% من رأس مالها المصدر.