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A Wall Street sign outside the New York Stock Exchange in New York City, New York, US. (Reuters)
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تغلق على زيادة كبيرة وتسجل مكاسب أسبوعية

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 386.78 نقطة بما يعادل 1.17% في جلسة الجمعة

نيويورك - رويترز
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ارتفعت وول ستريت في جلسة الجمعة في نهاية أسبوع متقلب، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وساعدت البيانات الاقتصادية المستثمرين على تجاوز الاحتمالات المتزايدة لاستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سياسته للتشديد النقدي لفترة أطول مما كان متوقعا.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 386.78 نقطة بما يعادل 1.17% إلى 33390.35 نقطة ليحقق مكاسب أسبوعية 1.75%، بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 64.12 نقطة أو 1.61% إلى 4045.47 نقطة، إلا أنه سجل زيادة بنسبة 1.9% على أساس أسبوعي.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 226.02 نقطة أو 1.97% إلى 11689.01 نقطة، فيما صعد بنسبة 2.58%.

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