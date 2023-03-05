"بنك الرياض" يوصي بتوزيع 6.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

تصوت الجمعية العامة غير العادية لـ"بنك الرياض" في 26 مارس 2023، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 2022، بقيمة 1.95 مليار ريال بواقع 65 هللة للسهم (تُعادل نسبة 6.5% من رأس المال).

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد، إن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 03/04/2023م الموافق 12/09/1444هـ.

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وتناقش العمومية التصويت على شراء البنك لعدد 5 ملايين سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية.

يشار إلى أن صافي ربح "بنك الرياض" ارتفع بنسبة 25% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 2.028 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 1.617 مليار ريال، في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت نتائج البنك، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 16.5% في 2022، إلى نحو 7.019 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 6.025 مليار ريال أرباح العام 2021.