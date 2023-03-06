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بورصة لندن (رويترز)
بورصة لندن (رويترز)
وول ستريت

"سيتي بنك": الأسهم البريطانية أرخص بنحو 40% من نظيرتها الأميركية

قال إن أسعار الأسهم فى لندن تدفع الشركات للهجرة إلى "وول ستريت"

دبى - العربية.نت
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ذكرت مجموعة " Citi" أن الأسهم في المملكة المتحدة تتداول بخصم قياسي بنسبة 40%، مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة، وهو تصنيف رخيص يعمل على تسريع الهجرة من لندن إلى "وول ستريت".

وقال فريق استراتيجية الأسهم الأوروبية للبنوك، بقيادة بياتا إم مانثى، أنه استنادًا إلى مؤشر السعر إلى الأرباح المستقبلية، سجلت أسعار الأغذية والطاقة أكبر خصم مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة، ونتيجة لهذه الفجوة الواسعة فى القيمة، يشير تدفق الأخبار إلى أن الرؤساء التنفيذيين لشركات المملكة المتحدة يواجهون دعوات متجددة لتحقيق قيمة لمساهميهم، مع ظهور إعادة الإدراج عبر المحيط الأطلسى كخيار محتمل.

في الأسبوع الماضي، قالت شركة مواد البناء العملاقة "CRH"، إنها ستغير إدراجها الأساسي من لندن إلى نيويورك، بينما قالت "Softbank" إنها ستتجنب أيضًا سوق المملكة المتحدة وتطرح "ARM" مصمم الرقائق الخاص بها في "وول ستريت"، وفقا لتقرير نشره موقع "ماركت ووتش"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ليست ظاهرة جديدة

"والفجوة السعرية بين بريطانيا والولايات المتحدة ليست ظاهرة جديدة، لقد أدت سنوات من الرخص النسبى إلى انكماش سوق الأسهم في المملكة المتحدة، الذى تسارع بوتيرة قياسية في عام 2022 مع انكماش سوق الأسهم في المملكة المتحدة بنسبة 6%، حسبما قال "Citi" في مذكرة للعملاء.

"لقد كان الاندماج والاستحواذ أحد الدوافع الرئيسية لعدم المساواة هذه، مدعومًا بالسياسة النقدية السهلة وانخفاض تكاليف الاقتراض طوال العقد الماضي. ولكن حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة العام الماضي، لا تزال التقييمات الجذابة تساعد في الحفاظ على وتيرة إبرام الصفقات".

قال "Citi "إن سد فجوة القيمة هو دافع لإعادة الهيكلة، وقد تفكر الشركات ذات الخصومات الكبيرة في السوق الأميركية والتعرض العالي لأكبر اقتصاد في العالم بشكل متزايد في إعادة الإدراج، مثل"BP"، و"Shell"، بينما تأتى نسبة 75%، من أرباح شركة مواد البناء "CRH" من الولايات المتحدة.

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