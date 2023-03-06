أسهم أوروبا ترتفع وقفزة لأسهم "تيليكوم إيطاليا"

استهلت الأسهم الأوروبية التداولات مرتفعة اليوم الاثنين، وقفزت أسهم تيليكوم إيطاليا إلى قمة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في حين تراجعت أسهم شركات التعدين بعدما حددت الصين هدفا متواضعا للنمو السنوي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2% بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أفضل أسبوعين منذ بداية العام.

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وقفزت أسهم تيليكوم إيطاليا 4.1% بعدما أعلن صندوق الودائع والقروض (سي.دي.بي) أمس الأحد أن مجلس إدارته وافق على عرض غير ملزم يتعلق بشبكة الخطوط الثابتة للشركة التي كانت تحتكر خدمات الهاتف، وأوضح أن العرض سيظل قائما حتى 31 مارس/آذار، وفق رويترز.

وأعلنت الصين خلال المؤتمر الوطني لنواب الشعب هدفها للنمو الاقتصادي بحوالي 5% عند الحد الأدنى لنطاق التوقعات. وهبط مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.2% مقتفيا إثر انخفاض في أسعار المعادن الأساسية.

وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس التي من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر على مدار يومين.