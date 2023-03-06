أسهم اليابان تقتفي أثر وول ستريت صعودا.. و"نيكاي" يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني أكثر من 1% اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مقتفياً أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت في الجلسة الماضية بعدما هدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المخاوف من المبالغة في تشديد السياسة النقدية.

وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا، سريعة التأثر بأسعار الفائدة، الرابحين في اليابان، مثلما حدث في وول ستريت بعدما قال توماس باركن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إن "من المرجح" أن يكون التضخم قد تجاوز ذروته، مما ساهم في تراجع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

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وقدم سهم طوكيو إلكترون الدعم الأكبر للمؤشر نيكاي، حيث مثل وحده 50 نقطة من مكاسب المؤشر البالغة 310 نقاط بصعوده 3.1%. كما أغلق سهم سوني على ارتفاع 2.56%.

وزاد سهم شركة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 2.74% بعدما حصل على دعم إضافي من أنباء بأن وحدتها (أرم) تهدف لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من إدراج في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.11% ليغلق عند 28237.78 نقطة. وكان المؤشر استهل التداولات فوق عتبة 28 ألف نقطة وواصل الصعود خلال التعاملات ليصل إلى 28288.62 للمرة الأولى منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، زاد 161 وهبط 59 فيما استقرت خمسة أسهم دون تغير يذكر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.84% مسجلا 2036.49 نقطة.