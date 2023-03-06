ارتفاع أسواق الأسهم في آسيا بعد تحقيق وول ستريت نتائج جيدة

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا اليوم الاثنين بعد أن تسببت بيانات قوية حول الاقتصاد الأميركي في تحقيق وول ستريت أفضل إغلاق لها في 6 أسابيع.

ارتفع مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة أقل من 0.1% إلى 20576.11 نقطة، وخسر مؤشر "شنغهاي المركب" 0.2% مسجلا 3320.42 نقطة.

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وخلال المؤتمر السنوي لنواب الشعب الصيني، حددت الحكومة هدف النمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو 5%، حيث تحاول الصين إعادة بناء النشاط التجاري بعد انتهاء الضوابط المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، والتي أبقت ملايين الأشخاص في منازلهم.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن أولوية بلاده هي تحقيق الانتعاش الاقتصادي القائم على الإنفاق الاستهلاكي بعد تراجع النمو إلى 3% العام الماضي، وهو ثاني أدنى مستوى له منذ السبعينيات.

وارتفع مؤشر "نيكاي 225" في طوكيو بنسبة 1.2% إلى 28253.60 نقطة.

وحقق مؤشر "كوسبي" في سول زيادة بنسبة 1.1% مسجلا 2458.88 نقطة.

أما مؤشر "إس آند بي/ إيه إس إكس 200" الأسترالي فارتفع بنسبة 0.6% إلى 7325.20 نقطة، كما ارتفعت الأسهم في تايوان.

وأغلقت بورصات تايلاند بسبب عطلة وطنية.

اتسمت الأسواق بالتقلب وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه التضخم، والخطوات التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حيال ذلك.

أظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الأميركي في حالة أفضل، ما أدى لتهدئة المخاوف بشأن الركود المحتمل.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات اليوم الاثنين إلى 3.94%.