"جي42" في أبوظبي تعتزم طرح وحدتها "بريسايت" لجمع 495 مليون دولار

تخطط مجموعة جي42 للذكاء الاصطناعي بأبوظبي لإجراء طرح عام أولي حجمه 1.82 مليار درهم (495.6 مليون دولار) لوحدتها بريسايت المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعتزم "بريسايت" حسبما أُعلن طرح 1.36 مليار سهم جديد، تمثل 32% من الشركة قبل الطرح، بسعر 1.34 درهم للسهم الواحد في عملية لزيادة لرأس المال.

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ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 13 مارس/آذار وتنتهي في 17 مارس/آذار.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت في 3 مارس 2023 على طلب الشركة لتنفيذ الطرح العام الأولي.

وتعتبر "بريسايت" شركة عامة محدودة الأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي، وتقدم الدعم للقطاع العام وللشركات التجارية من مختلف الأحجام عبر مساعدتها من خلال التحليلات الشاملة وتقنيات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والرؤى التحليلية في جميع القطاعات، الأمر الذي يؤدي إلى أثر إيجابي في مستوى أداء المؤسسات.

وتخدم حلول "بريسايت" ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع الخدمات الحكومية العامة، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الخدمات الرياضية.

كما تواصل "بريسايت" تسريع وتيرة النمو في القطاعات ذات الأولوية من خلال استخدام تحليلات البيانات المتقدمة للتنبؤ بالأثر البيئي لأعمال الشركات، واستخدام البنية التحتية بكفاءة، وإحداث طفرة في مخرجات التعليم.

وساهمت منصة بريسايت المسماة "حاصل التحليلات التحويلية" (TAQ)، في تمكين الشركة من تحقيق تحول رقمي لعملائها حول العالم، من خلال معالجة البيانات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بهدف توفير معلومات ورؤى تحليلية قابلة للتطبيق في القطاعات التي تعمل بها بريسايت.

كما تساعد المنصة العملاء على فهم أدائهم التاريخي بفعالية، وإنتاج توقعات أكثر دقة، واتخاذ قرارات مدروسة بما يعود بالفائدة على العملاء والجمهور العام.

وكانت "بريسايت" قد أبرمت اتفاقية استثمار استراتيجي مع الشركة العالمية القابضة والتي تلتزم بموجبها الأخيرة بالاستثمار في الطرح المزمع تنفيذه.

وتعزز اتفاقية الاستثمار الاستراتيجي ثقة الشركة العالمية القابضة بمسار نمو "بريسايت" كما تمهد الطريق لمزيد من التعاون وفرص النمو على مستوى المنطقة والعالم.

وقال منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة بريسايت: "تأسست بريسايت عام 2020 بهدف توفير حلول سحابية مبنية على التحليلات ومدعمة بالذكاء الاصطناعي لشركات القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط. وقد حققت بريسايت نمواً سريعاً منذ إنشائها، وهي الآن شركة إقليمية في تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي يثق بها الكثيرون في تنفيذ المهام الاستراتيجية".

وأضاف أن "بريسايت" تساهم من خلال منصتها المسماة "حاصل التحليلات التحويلية" في تعزيز عملية اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات والرؤى التحليلية بشكل ينعكس إيجاباً على مختلف قطاعات المجتمع من خلال التحليلات الشاملة والذكاء الاصطناعي".

وحققت "بريسايت" منذ تأسيسها سجلاً في الدمج بين تحليلات البيانات الضخمة وخبرات الذكاء الاصطناعي لتقديم الحلول.

ونفذت "بريسايت" العديد من المشاريع عالية التأثير وذات القيمة المضافة على الصعيدين التجاري والاجتماعي. وكان للشركة دور في إدارة وباء كوفيد-19 في الإمارات، وساهمت في تمكين الدولة من استقبال 24 مليون زائر بأمان خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

بدوره، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "تمتلك شركتنا فريقاً إدارياً يتمتع بخبرة طويلة في القطاع، إضافة إلى تدفقات إيرادات قابلة للتنبؤ بشكل كبير. وبفضل العقود التي التزمنا بها على المدى البعيد، فإن شركتنا جاهزة تماماً لتحقيق عوائد قوية للمساهمين وأصحاب المصلحة".

يشار إلى أن "بريسايت" تدعم الشركات والحكومات في مشاريع التحول الرقمي على المستوى الوطني. وتقدم عبر منصة TAQ التي تدعم 10 حلول وأكثر من 100 نموذج للذكاء الاصطناعي، وتساعد عملاءها وشركاءها على إحداث تأثيرات إيجابية على المجتمع عبر اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على المعلومات والرؤى التحليلية.