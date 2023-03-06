"أبراج للطاقة" تحدد سعر السهم في الطرح العام عند الحد الأعلى

أعلنت شركة أبراج لخدمات الطاقة، وهي وحدة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة النفط العمانية الحكومية (أوكيو)، عن تحديد سعر الطرح النهائي لسهمها عند 249 بيسة للسهم الواحد مما يقيم الشركة عند نحو 498 مليون دولار.

وطرحت "أوكيو" حصة تبلغ 49% موازية لعدد 377 مليونا و398 ألف سهم من "أبراج" في طرح عام للأسهم. والنطاق السعري للطرح العام الأولي الذي حددته الشهر الماضي كان بين 242 و249 بيسة للسهم.

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واعتمدت الهيئة العامة لسوق المال العمانية، نسبة تخصيص شركة أبراج للطاقة وفق سياسة تخصيصية تراعي الفئة الثانية من المكتتبين التي يمثلها صغار المساهمين، حيث تم تخصيص ما نسبته 35% من إجمالي الطرح لهذه الفئة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وتجاوز حجم المبالغ المحصَّلة من الاكتتاب قيمة الأسهم المعروضة بمقدار 8 مرات بالنسبة للفئة الثانية، وبلغت ما قيمته 246 مليون ريال عُماني، في حين كانت قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب لفئة صغار المستثمرين حوالي 29.6 مليون ريال عُماني.

ومن المقرر أن يتم تخصيص أسهم المكتتبين في "أبراج للطاقة" على أساس توزيع الحد الأدنى لفئة صغار المساهمين بـ 4500 سهم، وتوزيع ما نسبته 0.1121% لكل مكتتب من الأسهم المتبقية، واعتماد تخصيص ما نسبته 4.62% وفق قاعدة النسبة والتناسب لكل مكتتب في الفئة الأولى التي يمثلها كبار المستثمرين.

وستضمن نتائج التخصيص المعتمدة بأن إجمالي عدد المستثمرين الذي سيحققون ما نسبته 100% من المبالغ المكتتب بها هو 19.6 ألف مكتتب، ما يمثل 49% من إجمالي المكتتبين من صغار المستثمرين والبالغ عددهم 39 ألف مكتتب، مؤكدًا أن هذه النتائج تحمل مؤشرات إيجابية عن حجم الثقة والرغبة التي يبديها المستثمرون للاستفادة من خصائص الاستثمار في سوق الأوراق المالية.