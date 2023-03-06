اقتصاد أميركا
"وول ستريت" ترتفع مع التركيز على تصريحات رئيس "الفيدرالي"
السوق تترقب بيانات الوظائف التي ستصدر هذا الأسبوع
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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية على ارتفاع اليوم الاثنين، إذ تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية قبل تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات وظائف ستصدر هذا الأسبوع يمكن أن تقدم دلائل جديدة على مسار سياسات رفع الفائدة.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 34.35 نقطة بما يعادل 0.10%، إلى 33425.32 نقطة عند الفتح.
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وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.51 نقطة أو 0.24% مسجلا 4055.15 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 47.86 نقطة أو 0.41 % إلى 11736.87 نقطة عند الفتح وفقا لوكالة "رويترز".
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