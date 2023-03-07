أسهم أوروبا تتراجع قبيل بدء شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالكونغرس
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يتراجع 0.1%
سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء وقادت أسهم شركات التكنولوجيا التراجع قبيل بدء شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بالكونغرس بينما تخلت أسهم شركات السلع الفاخرة عن مكاسبها بفعل بيانات صينية قاتمة.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش مع هبوط مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا، شديد التأثر بحركة أسعار الفائدة، بنسبة 0.8%.
وتحظى شهادة باول أمام الكونغرس، التي من المقرر أن تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، باهتمام شديد إذ ستتضمن إشارات إلى خطوة المركزي الأميركي التالية بخصوص أسعار الفائدة، وفق رويترز.
وأظهرت بيانات تجارية صينية انخفاض الصادرات والواردات في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط وهو ما يشير إلى استمرار الضعف في الطلب على منتجات البلاد.
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