الذهب يهبط بعد تصريحات رئيس "الفيدرالي" بأن الفائدة قد ترتفع أكثر من التوقعات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات جيروم باول بأن الاحتياطي الفيدرالي جاهز لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إن اقتضت الحاجة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في شهادته مساء اليوم الثلاثاء أمام الكونغرس إن "ذروة أسعار الفائدة ستكون أعلى من توقعاتنا السابقة".

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وحذر باول يوم من أن أسعار الفائدة من المرجح أن تتجه أعلى مما توقعه صناع السياسة في البنك المركزي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.53% إلى 1818.63 دولار للأونصة، بحلول الساعة 4.32 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب 1.75% إلى 1822.20 دولار.

تراجعت الأسعار عن أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دولار أمس الاثنين، لكن التراجع‭‭ ‬‬لا يزال محدودا، وفق رويترز.

وصعد مؤشر الدولار 0.99%، مما جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقال هان تان كبير محللي الأسواق في إكسينيتي إن مسار الذهب نحو زيادة مكاسبه سيتأثر بشدة هذا الأسبوع بالمؤشرات المحتملة حول السياسة النقدية من شهادة باول وتقرير الوظائف الأميركية القادم.

وأضاف أنه إذا أظهرت بيانات الوظائف يوم الجمعة مرونة كبيرة في سوق العمل الأميركية، فمن شأن ذلك تمهيد الطريق لمزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وقد يطيح بالمكاسب التي حققها الذهب منذ بداية الشهر.

وعلى الرغم من أن اقتناء الذهب أحد الوسائل المعروفة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على الإقبال على شراء المعدن لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء أصول لا تدر عائدا مثل الذهب.