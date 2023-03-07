تراجع حاد لمؤشرات "وول ستريت" بعد تصريح جيروم باول بشأن الفائدة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، بضغط من تصريحات جيروم باول بأن الاحتياطي الفيدرالي جاهز لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إن اقتضت الحاجة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في شهادته مساء اليوم الثلاثاء، أمام الكونغرس إن "ذروة أسعار الفائدة ستكون أعلى من توقعاتنا السابقة".

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وحذر باول يوم من أن أسعار الفائدة من المرجح أن تتجه أعلى مما توقعه صناع السياسة في البنك المركزي.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 202.6 نقطة بما يعادل 0.61%، إلى 33228.83 نقطة عند الفتح.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 29.59 نقطة أو 0.73% مسجلا 4018.83 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع 62.4 نقطة أو 0.53 % إلى 11613.33 نقطة عند الفتح.