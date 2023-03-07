اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

تراجع حاد لمؤشرات "وول ستريت" بعد تصريح جيروم باول بشأن الفائدة

جيروم باول: أسعار الفائدة من المرجح أن تكون أعلى مما كان متوقعًا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، بضغط من تصريحات جيروم باول بأن الاحتياطي الفيدرالي جاهز لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إن اقتضت الحاجة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في شهادته مساء اليوم الثلاثاء، أمام الكونغرس إن "ذروة أسعار الفائدة ستكون أعلى من توقعاتنا السابقة".

وحذر باول يوم من أن أسعار الفائدة من المرجح أن تتجه أعلى مما توقعه صناع السياسة في البنك المركزي.

"برايم": تغير سعر الصرف لن يعيق بيع حصة في "المصرية للاتصالات" قصص اقتصادية خاص "برايم": تغير سعر الصرف لن يعيق بيع حصة في "المصرية للاتصالات"

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 202.6 نقطة بما يعادل 0.61%، إلى 33228.83 نقطة عند الفتح.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 29.59 نقطة أو 0.73% مسجلا 4018.83 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع 62.4 نقطة أو 0.53 % إلى 11613.33 نقطة عند الفتح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فاغنر تسيطر على نصف باخموت.. وواشنطن: معركة رمزية فاغنر تسيطر على نصف باخموت.. وواشنطن: معركة رمزية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط