تغطية اكتتاب "شبكة المعرفة للحاسب الآلي" بنسبة 141%

أعلنت شركة "أموال المالية" بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة "شبكة المعرفة للحاسب الآلي" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر والطرح العام لعدد 700 ألف سهماً عادياً تمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المستثمرين المؤهلين اكتتبوا بكامل الأسهم المطروحة وبسعر 40 ريالاً وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد للطرح، وبلغت نسبة تغطية الطرح 141%.

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وأضافت أنه تم تخصيص أسهم بنسبة 100% من الأسهم المطلوبة من قبل صناديق الاستثمار ثم تخصيص الأسهم المتبقية للمكتتبين الاخرين (أفراد أو مؤسساتيين) على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتاحة للتخصيص لهم.

وأوضحت أنه سيتم رد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه يوم الخميس 17 شعبان 1444هـ الموافق 09 مارس 2023م.

وأشارت شركة أموال المالية إلى أنها ستقوم باستكمال الإجراءات اللازمة مع شركة "تداول السعودية"، ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

جدير بالذكر أن النطاق السعري للطرح تحدد بين 35-40 ريالاً للسهم الواحد، فيما تحدد السعر النهائي للطرح بـ40 ريالاً للسهم الواحد.