مؤسسات مالية: 21.2 درهم سعر سهم "اتصالات" المستهدف خلال 12 شهرا

أوصت 8 من 10 مؤسسات مالية محلية وعالمية، بالتوصية ببيع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات، فيما أوصت 20% فقط بالاحتفاظ بالسهم.

وحددت الشركات متوسطُ السعرِ المستهدف، خلال 12 شهراً، عند 21.2 درهم للسهم.

مادة اعلانية

وكان "سيتي بنك" من بينِ المؤسسات العالمية التي توصي بالاحتفاظ بالسهم، وترى السعرَ العادلَ للسهم عند 25 درهما.

أما بنك "جي بي مورغان" حدد السعر العادلَ للسهم عند 21 درهما مع توصية ببيع السهم.

وكذلك توصي مجموعة "غولدمان ساكس" بالبيع، وترى السعرَ العادلَ للسهم عند 22.2 درهم.

وبالنسبة للمؤسسات المحلية التي تغطي السهم، أصدر بنك "أبوظبي الأول" توصيته بالاحتفاظ بالسهم، وحدد السعرَ العادلَ عند 25 درهما.

بينما أرقام كابيتال ترى السعرَ العادلَ عند 19 درهما، وتوصي ببيع السهم، كذلك أوصت "إي أف هيرميس" بالبيع أيضاً، وترى السعرَ العادلَ عند 20 درهما.

وارتفع أداء سهم "اتصالات" منذ مطلع العام بنسبة 10%، بينما السهم متراجع بنسبة 30% على مدار عام كامل.

ويرتفع السهم بنسبة 0.3% عند مقارنة بمؤشر سوق أبوظبي على مدار عام.

تقييم سالك

أما بالنسبة لشركة "سالك" في دبي التي أيضا فأعلنت عن توزيعات، فهناك ستُ مؤسساتٍ مالية، محلية وعالمية، تقومُ بتغطيةِ، وأوصت أكثر من 83% منهم بشراء السهم.

وأوصت نحو 17% منهم، بالاحتفاظ بسهم "سالك"، ويبلغ متوسط السعر المستهدف، خلال 12 شهراً، يقفُ عند 2.95 درهم للسهم.

وجاء "سيتي بنك" من بينِ البنوك العالمية التي توصي بشراء السهم، ويرى البنك السعرَ العادلَ للسهم عند 3 دراهم.

وترى "JP Morgan" السعرَ العادلَ للسهم عند 3 دراهم وتوصي بشراء السهم أيضا، أما "غولدمان ساكس" فترى السعرَ العادلَ للسهم عند 2.81 درهم، وتوصي بالاحتفاظ.

وترى هيرميس" السعرَ العادلَ لـ"سالك" عند 2.75 درهم، وتوصي بشراء السهم.

وارتفع سهم "سالك" أداء سهم سالك منذ مطلع العام بنسبة 13%، أما منذ الإدراج في 29 من سبتمبر 2022 فإن السهم مرتفع بنسبة 40%.

ويرتفع سهم "سالك" بنسبة 0.25% على مدار عام عند مقارنته مع مؤشر سوق دبي المالية.

وكانت توصيات أسهم "اتصالات" و"سالك" هي قبل صدور التوزيعات صباح اليوم، وبالتالي قد يتم تحديثها.